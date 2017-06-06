Apple представила новые умные колонки HomePod

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Вашингтон, 5 июня. На ежегодной Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (WWDC) компания представила многофункциональный музыкальный динамик для дома HomePod.

В компании подчеркнули, что HomePod совершит революцию в наших дома, подобно тому, как это сделал iPod в нашем кармане.

Высота колонок около 17,5 сантиметра. По словам разработчиков, девайс может адаптировать звук под условия помещения. Колонка оснащена процессором А8, который делает ее не только музыкальным динамиком, но своеобразным домашним помощником. Динамик оснащен функцией Siri для поиска музыки.

На рынки США, Великобритании и Австралии новинка должна поступить в декабре 2017 года. Ее стоимость 349 долларов. В других странах умные колонки можно будет купит не раньше 2018 года.

Как сообщалось ранее, в рамках презентации Apple также представила новый iPad Pro c 10,5-дюймовым экраном, а Крейг Фредериги рассказал о новых функциях iOS 11.