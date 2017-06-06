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Новости Сирии
Сирия: более 25 тысяч христиан вернулись в освобожденный Алеппо

Сирия: более 25 тысяч христиан вернулись в освобожденный Алеппо

8:13  6 Июня 2017
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Сирия: более 25 тысяч христиан вернулись в освобожденный Алеппо

Алеппо, 6 июня. Более 25 тысяч христиан из различных конфессий вернулись в сирийский город Алеппо. Об этом заявил настоятель Антиохийского православного храма пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар.

«С освобождением Алеппо в город возвратились более 25 тысяч христиан различных конфессий — в период активных боевых действий нас насчитывалось несколько десятков», — рассказал он журналистам.

Азар напомнил, что до прихода боевиков в Алеппо жили порядка 150 тыс. христиан. Также священнослужитель призвал всех неравнодушных помочь деньгами для реставрации разрушенных террористами храмов и памятных мест, план восстановления которых уже готов.

Добавим, ранее Международный комитет Красного Креста создал мобильное приложение для жителей Алеппо, которое способно найти ближайший источник чистой воды.  

Алексей Громов
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