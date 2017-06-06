Воробьев доложил Путину о строительстве 230 школ в Подмосковье в ближайшие годы

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Москва, 6 июня. В Подмосковье построят беспрецедентное количество школ в ближайшие 4-4,5 года. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину.

«Мы построим 230 школ в следующие 4 — 4,5 года, беспрецедентно много. До этого мы построили 350 детских садов», — доложил губернатор.

Также в ходе встречи губернатор добавил, что по итогам первого квартала 2017 года экономические показатели области остаются стабильными, а прирост регионального бюджета составил 19%. Это, по словам Воробьева, дает больше возможностей для реализации «майских указов».