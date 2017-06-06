Стало известно, почему в России прекратились продажи Nissan Patrol

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Москва, 06 июня. В представительстве Nissan в России рассказали о причинах окончания продаж в стране легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Как удалось узнать «Российской газете», основной причиной ухода Nissan Patrol из России стала оптимизация продуктовой линейки в стране, а также стратегия, направленная на производство и продажу кроссоверов.

«Усилия по продвижению и реализации на российском рынке будут сконцентрированы на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano, производимых на заводе в Петербурге», — пояснили «РГ» директор по PR представительства Nissan Роман Скольский.

Добавим, что, несмотря на столь легендарный статус, продажи Nissan Patro шли в России не ахти и с каждым годом снижались. Так в 2014 году в ГИБДД россияне зарегистрировали более 1135 авто, в 2015-м – 441, в 2016-м – 213.

Как считают эксперты, отсутствие спроса на Nissan Patrol можно охарактеризовать и в солидном ценнике (более 4,5 млн рублей), и в отсутствии в моторной гамме дизельных вариантов.