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Москва, 6 июня. На российском рынке автострахования вскоре может появиться новая услуга — страхование беспилотных транспортных средств, за движением которых, по закону, во всех случаях обязан присматривать оператор. Первым застрахованным в России беспилотным автомобилем может стать грузовик транспортной компании Traft, которая готовится запустить в тестовом режиме перевозку грузов на беспилотном автомобиле.

Как оказалось, на данный момент российские автостраховщики не готовы предоставить услугу страхования беспилотников — пока что никто не понимает точно, как это сделать правильно, поскольку ответственность в данном случае распространяется как на создателя программного обеспечения, так и на настройщика этих программ на конкретном автомобиле, так и на эксплуатанта-оператора, который по законодательной традиции считается «лицом, попавшим в ДТП».

«Мы работаем над экспериментальной моделью страхового продукта для БПТС: сначала страхуется только ответственность водителя-оператора. Потом будет разработано комплексное страхование БПТС, для чего будут использованы накопленные данные обо всех передвижениях грузовика, поведении водителя и о том, как себя ведёт в результате эксплуатации система управления БПТС», — рассказал RT директор по страхованию компании INTOUCH Василий Бусаров.

В Traft надеются, что первый случай страхования беспилотника станет импульсом, который заставит государственных регуляторов автострахования заинтересоваться вопросом беспилотных автомобилей. Одним из возможных последствий распространения беспилотников считают снижение стоимости страховки — эти машины куда реже попадают в аварии, а следовательно, и денег нужно не так много.