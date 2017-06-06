Пенс поставил в один ряд с терроризмом «российскую угрозу»

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Россия, Иран и терроризм – главные мировые угрозы, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзникам по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс в Атлантическом совете.

Он также добавил, что Штаты полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного – это атака на всех нас».

«С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма», — подчеркнул американский вице-президент.

При этом в своем выступлении Майк Пенс сослался на выступление президента США Дональда Трампа на последнем саммите НАТО. Хотя глава Белого дома и не говорил прямо о готовности США коллективной обороне в соответствии 5 статьей устава Североатлантического альянса.

Пенс неоднократно негативно отзывался о России. Так 4 октября 2016 на вице-президентских дебатах с выдвиженцем демократов Тимом Кейном он пообещал «противостоять российской агрессии» в Сирии.

«Провокации России нужно встретить силой США. Если Россия захочет продолжать варварские атаки на гражданские лица в Алеппо, США должны быть готовы использовать военные силы для удара по военным целям режима Асада», — сказал тогда Пенс.

А во время своего выступления за развертывание щита противоракетной обороны в Чехии и Польше, от которого, по его словам, отказались Барак Обама и Хиллари Клинтон, «чтобы не обижать русских, в 2009 году», Пенс даже придумал собственную поговорку о русских.

«Существует старая поговорка, которая гласит, что русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку», — заявил он тогда.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного телефонного опроса, сообщал о том, что больше половины американцев считают, что Россия относится к числу внешних врагов США.

Также к числу внешних врагов жители Штатов причисляют Северную Корею (93% респондентов), Иран (80% опрошенных) и Сирию (76% респондентов). Россия в этом списке оказалась на четвертом месте. Ее назвали врагом США 64% американцев.

Правда при этом, данные социологических исследований вашингтонского социологического центра имени Пью говорят о том, что отношение жителей США к России сильно политизировано.

Социологи проводили опрос общественного мнения в 2016 году и выяснили, что рассматривают мощь и влияние России как «крупную угрозу» 67% демократов в США. А вот среди республиканцев такие опасения, связываемые с нашей страной, довольно редки. Их высказали только 41% респондентов.

«Впервые с 2005 года демократы в США относятся к России более настороженно, чем республиканцы», — отмечают ученые.

При этом исследователи подчеркивают, что идеологический раскол среди американцев наблюдается в отношении не только к России, но и вообще ко многим угрозам. Так, например, глобальное изменение климата считают крупной проблемой 88% либеральных демократов и лишь 18% консервативных республиканцев. Зато консерваторы вчетверо чаще (в соотношении 70% к 19%) называют угрозой массовый исход беженцев из Сирии и Ирака.

С осени 2016 года руководство Демократической партии США обвиняет Россию в попытке вмешательства в американские политические процессы. После того, как кандидат демократов в президенты страны Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах, обвинения в адрес нашей страны только усилились.

Разбирательства по этому вопросу параллельно ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом России вмешательстве в выборы.





Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Президент РФ Владимир Путин в своем интервью американской журналистке Мегин Келли заявил о том, что нашей стране это было попросту не нужно.

«Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — пояснил российский лидер.