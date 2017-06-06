Донбасс: шесть человек ранены при обстреле пригорода Ясиноватой в ДНР

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Донецк (ДНР), 06 июня. Как минимум шесть человек были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Крутая Балка, что в пригороде Ясиноватой в ДНР.

Как передают «Известия» со ссылкой на министерство обороны Донецкой народной республики, изначально была информация о трех пострадавших среди гражданских, однако позднее данные были скорректированы.

Кроме того, как уточнили в Минобороны ДНР, обстрел территории республики в окрестностях Ясиноватой киевские силовики начали в понедельник 05 июня в два часа дня.