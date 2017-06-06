Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 06 июня. Киевские силовики в течение суток понедельника 5 июня восемь раз нарушили в ЛНР «режим тишины», снова и снова обстреливая территорию республики.

Как сообщили в народной милиции, в ходе обстрелов никто среди личного состава и мирного населения не пострадал, однако инфраструктуре Луганской народной республике нанесен урон.

Так, в результате обстрела населенного пункта Донецкий от попадания осколков мины в крышу жилого дома повреждена кровля, кроме того там же зафиксировано попадание мины в хозяйственную деревянную постройку.

Кроме того, как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, в течение 24 часов ВСУ обстреливали окрестности Калинова, Голубовского, Логвинова, Красного Яра, Фрунзе и Красного лимана.

Киевские силовики открывали огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов АГС, а также минометов 82 и 120 мм.