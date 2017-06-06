Врачи выяснили, насколько опасен кальян по сравнению с сигаретой

В Избранное

Скопировать

Берлин, 6 июня. Исследователи из Германии провели серию тестов, чтобы выяснить, насколько курение кальяна вредно по сравнению с зависимостью от сигарет. Результаты малоутешительны для любителей восточного способа табакокурения — дым кальяна ничуть не менее опасен для здоровья легких, а коллективное использование курительного средства — например, в кальян-баре — может привести к распространению инфекционных заболеваний, например, простуды.

Медики уверены, что мнение о том, что кальян менее вреден для здоровья человека, чем сигареты — миф. Дым кальяна действительно более холодный, поскольку прошел через напиток, однако в нем также содержатся все вещества, встречающиеся в сигаретном табаке. С кальяном курильщику не приходится вдыхать сгоревший сигаретный клей и вещества, добавляемые для равномерности горения, однако уголь, разогревающий кальян, может выделять канцерогены, а система кальяна или заливаемая в него жидкость может содержать бактериальные «отпечатки» других людей и приводить к распространению заболеваний.