NASA устроило в космосе третий мощный пожар

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Вашингтон, 06 июня. Специалисты NASA в научных целях устроили в ночь на вторник пожар на борту грузового космического корабля Cygnus.

Как сообщает RT, подобным образом в аэрокосмическом агентстве США готовятся, в том числе, к полету на Марс и возникновению различных внештатных ситуаций, например – возгоранию на борту.

К слову, это уже был третий управляемый пожар, организованный NASA на орбите на бортах отработавших свое космических аппаратах. В ходе экспериментов ученые узнают, как ведет себя огонь в условиях отсутствия гравитации, и как наиболее эффективно можно бороться с пожарами в космосе.

В первом эксперименте был подожжен небольшой кусок ткани, во втором случае – ученые выясняли, как обогащенная кислородом атмосфера влияет на скорость и интенсивность пожара.

Третий пожар был самым масштабным, который продлился 20 минут в условиях максимально близкой к условиям жизненной среды на МКС. По данным из NASA эксперимент закончился удачно.