В США задержали подрядчицу Пентагона, раскрывшую данные о кибератаке, приписываемой РФ

В Избранное

Скопировать

Наемную работницу, выполняющие работу по контракту для Пентагона и американской разведки арестовали по обвинению в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаке.

Как сообщили в Минюсте США, двадцатипятилетняя Риэлити Ли Виннер является сотрудницей компании Pluribus International Corporation. Эта фирма выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Виннер была арестована 3 июня за то, что передала секретную информацию СМИ. Обвинения ей были предъявлены в городе Огаста, штат Джорджия.

В заявлении ведомства, которое было опубликовано в понедельник, говорится о том, что женщина уже полностью признала свою вину. Правда своих мотивов Виннер так и не назвала.

«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», — говорится в пресс-релизе минюста.

Американский телеканал NBC сообщает подробности громкого дела. По данным СМИ, Виннер переслала по электронной почте секретный доклад Агентства национальной безопасности США интернет-ресурсу The Intercept. В нем сообщалось о том, что якобы российская военная разведка осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам, чтобы похитить личные данные пользователей.

Доступ к секретному документу имели всего шесть сотрудников, потому для следователей не составило особого труда выяснить, что именно Виннер переслала его по электронной почте.

На сайте The Intercept сообщается, что этот документ был передан порталу на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности. В материалах, опубликованных на сайте сообщается, что структуры Главного управления Генштаба Вооруженных сил в августе 2016 года якобы осуществляли кибершпионаж в отношении одной из американских компании, «чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании». При этом, обращает внимание издание, в докладе не приводятся выводы о том, повлияло ли вмешательство российских спецслужб на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки лица своих целей.

Основатель сайта-разоблачителя WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил в поддержку арестованной Риэлити Виннер.

«Подозреваемая в осуществлении утечки из АНБ Риэлити Виннер должна получить поддержку. Это молодая девушка, которую обвиняют в храброй попытке помочь нам знать», — написал он в Twitter.

Alleged NSA whistleblower Reality Leigh Winner must be supported. She is a young women accused of courage in trying to help us know. pic.twitter.com/B4aIdt7qz6 — Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017



Он подчеркнул, что Виннер — не бывший руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер или экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус с «элитным иммунитетом».

«Это молодая женщина, попавшая в тупик за разговоры с прессой», — отметил основатель WikiLeaks.

Reality Leight Winner is no Clapper or Petraeus with "elite immunity". She's a young woman against the wall for talking to the press. — Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017

«Не важно, почему она это сделала. Нужно поощрять передачу информации от источников, не имеющих отношение к элитам», — добавил он.

It doesn't matter why she did it or the quality the report. Acts of non-elite sources communicating knowledge should be strongly encouraged. — Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017

Напомним, что в США ведется расследование по поводу якобы имевшего место влияния Москвы на американские президентские выборы 2016 года.

Разбирательства на по этому вопросу параллельно ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом России вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Российская сторона также неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Президент РФ Владимир Путин в своем интервью американской журналистке Мегин Келли заявил о том, что нашей стране это было попросту не нужно.

«Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — пояснил российский лидер.