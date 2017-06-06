Ученые открыли самую горячую планету во Вселенной в созвездии Лебедя

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Нью-Йорк, 6 июня. Исследователи из института Вандербильта в Нэшвилле обнаружили у одной из звезд в созвездии Лебедя планету класса «горячий гигант», освещенная сторона которой раскалена почти как поверхность Солнца. Обнаруженная планета получила обозначение KELT-9b.

Планета была обнаружена в ходе продолжавшегося несколько лет целенаправленного поиска, она вращается вокруг своей звезды по очень вытянутой орбите, однако год на ней длится всего около 36 часов. Освещенная сторона планеты невероятно раскалена — температуры на ней превышают 4300 ºС и из-за этого ее атмосфера и поверхность являются поистине необычным явлением — там испаряются даже самые тугоплавкие материалы, а поверхность планеты постоянно кипит и постепенно испаряется в космос, сообщили ученые в статье, опубликованной в Nature.

Каждую секунду KELT-9b теряет из-за испарения около 10 млн тонн массы — и хотя сейчас ее масса в 2,5 раза больше массы Юпитера, в течение ближайших 200 миллионов лет планета практически полностью испарится, оставив после себя небольшой оплавленный остаток из самых тугоплавких веществ.