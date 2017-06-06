Операторов и провайдеров РФ соберут на одном портале

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Москва, 06 июня. В России хотят собрать на одной интерактивной карте операторов и провайдеров услуг всех видов связи и коммуникаций. Об этом пишут «Известия».

С проектом создания единого портала, где можно будет посмотреть онлайн-карту покрытия операторов и провайдеров РФ, выступили в Минкомсвязи. Цена вопроса – порядка 116 миллионов рублей.

По задумке авторов, в одном месте в одно время можно будет оценить и сравнить охват услуг тех или иных предприятий, оказывающих услуги связи и телекоммуникационные услуги.

В ведомстве хотят представить на онлайн-карте операторов телефонной, телеграфной, таксофонной, мобильной и спутниковой связей, эфирного и кабельного телевещания и радиовещания, а также интернет-провайдеров и поставщиков онлайновых услуг.

Впрочем, как заявили эксперты, нужды в создании подобного единого портала нет, так как вся доступная информация у Минкомсвязи уже есть. К тому же проект чересчур дорог для бюджета.