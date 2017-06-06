Беспощадное солнце: в Японии из-за жары госпитализировали более 1000 человек

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Токио, 06 июня. В течение минувшей в неделе в больницы Японии из-за тепловых ударов были доставлены свыше 1000 человек.

Как пишут «Известия», данный показатель по сравнению с предыдущей неделей вырос в 1,5 раза. При этом половина попавших в лечебные учреждения — люди старше 65 лет. Кроме того, сообщается, что 17 пострадавшим от погоды придется провести в больнице более трех недель.

Добавим, что с началом календарного лета в стране восходящего солнца установилась аномально жаркая погода с температурой свыше 30 градусов по Цельсию даже в тени. Сообщается, что больше всего пострадали жители столичного мегаполиса.