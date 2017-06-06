Искусственный интеллект научился вычислять алкоголиков в социальных сетях

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Нью-Йорк, 6 июня. Американские исследователи сумели научить искусственный интеллект определять алкоголизм, наркоманию и иные виды зависимости по содержанию страницы человека в социальной сети Facebook. В качестве обучающих материалов использовались более миллионы записей пользователей, сведения о зависимостях которых были известным ученым.

Как оказалось, люди со схожими зависимостями действительно часто размещают схожие посты в социальных сетях. Известно, например, что любители спиртного и табака часто используют слова, связанные с движением, а вот наркоманы в своей речи часто обращаются к медицинской теме, обсуждая «клиники» и «таблетки». Что интереснее, оказалось, что пьющие люди любят фильм «V значит вендетта» и «Святые из трущоб», а наркопотребители слушают такие группы, как Radiohead, The Cure, Coil и Depeche Mode.

Впрочем, ученые предупреждают, что эту информацию не следует воспринимать слишком серьезно — объем выборки, по которой имелась полная информация о пользователях, составляет лишь около 3,5 тысяч человек, что недостаточно для серьезного анализа.