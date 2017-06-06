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Австралийские ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Австралийские ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

7:01  6 Июня 2017
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Австралийские ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Квинсленд, 6 июня. Специалисты из Квинслендского университета утверждают, что фрукты способны помочь в профилактике депрессии.

Для того, чтобы сделать данный вывод, ученые провели исследование, в котором приняли участие шесть тысяч жительниц Австралии.

В результате оказалось, что всего два фрукта, съедаемые в день, позволят предотвратить возможную депрессию. Объясняется это тем, что во фруктах содержится большое количество антиоксидантов.Австралийские ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Специалисты подчеркнули, что овощи подобного эффекта не дают.

Ирина Новикова
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