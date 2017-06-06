Удачный месяц: в мае продажи Mitsubishi в России взлетели на 34%

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Российские дилеры Mitsubishi за минувший май продали 1476 автомобилей. Это на 34% больше, чем годом ранее.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за пять месяцев этого года в России было продано в общей сложности 6999 автомобилей Mitsubishi, что на 4% ниже, чем годом ранее.

Самым востребованным в России остается кроссовер Outlander. Продажи модели в мае увеличились на 53% и составили 1072 автомобиля.