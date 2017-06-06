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Экономика
Удачный месяц: в мае продажи Mitsubishi в России взлетели на 34%

Удачный месяц: в мае продажи Mitsubishi в России взлетели на 34%

6:47  6 Июня 2017
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Удачный месяц: в мае продажи Mitsubishi в России взлетели на 34%

Москва, 6 июня. Российские дилеры Mitsubishi за минувший май продали 1476 автомобилей. Это на 34% больше, чем годом ранее. 

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», за пять месяцев этого года в России было продано в общей сложности 6999 автомобилей Mitsubishi, что на 4% ниже, чем годом ранее.

Самым востребованным в России остается кроссовер Outlander. Продажи модели в мае увеличились на 53% и составили 1072 автомобиля. 

Удачный месяц: в мае продажи Mitsubishi в России взлетели на 34%

#mitsubishi
Олеся Волкова
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