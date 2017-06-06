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Уникальный проект Lada California представили в Екатеринбурге

Уникальный проект Lada California представили в Екатеринбурге

6:36  6 Июня 2017
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Уникальный проект Lada California представили в Екатеринбурге

Екатеринбург, 06 июня. Футуристический проект Lada California был представлен на днях на ежегодной выставке транспортного дизайна в столице Свердловской области.

Как передает RT, свое видение нового внедорожника от «АвтоВАЗ» представил житель Тольятти Денис Понятов. Как видно на представленных снимках, по версии дизайнера  Lada California должна иметь несколько «раздутый» внешний вид.

Уникальный проект Lada California представили в Екатеринбурге

К слову, модернизация коснулась и технической составляющей транспортного средства, однако, что скрывается за капотом  Lada California, новатором из Самарской области рассказано не было.

#lada california
Алексей Громов
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