Голый мужчина, разгуливающий по Тобольску, вызвал ажиотаж в соцсетях

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Тобольск, 6 июня. Пользователи социальных сетей активно обсуждают странного жителя Тобольска, который гулял по улице Знаменской абсолютно голый, не смущаясь косых взглядов и щелчков фотоаппаратов.

Мужчина шел по улице, не стесняясь прохожих. Некоторые из очевидцев сфотографировали нудиста.

Позднее стало известно, что кто-то из свидетелей голой прогулки вызвал полицию. Стражи порядка доставили голого мужчину в медучреждение. Выяснилось, что он был очень пьян.

Пользователи соцсетей, обсуждая новость, в основном восприняли такую прогулку с юмором. Многие предположили, что мужчина проспорил в карты. Другие шутят, что таким образом он загорает. Один из пользователей сообщил, что на этой же улице днем ранее прогуливалась голая женщина. Тут же появились шутки о том, что эти двое ни кто иной, как сам Терминатор и Сара Конор.