Установлен пилот вертолета, потерпевшего крушение в Адыгее

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Ростов-на-Дону, 6 июня. Следствие установило личность пилота вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку около населенного пункта Сергиевское и скрылся с места крушения. Пилот был найден, задерживать его не стали.

«Пилот найден, личность установлена, он 1952 года рождения. Крупного ущерба, по предварительным данным, в результате крушения нет. Белореченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об авиационной безопасности. Пилот был просто выявлен, не задержан», — сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

В Южном региональном центре МЧС пояснили, что вертолет потерпел крушение, когда обрабатывал поля, и не нанес сильного ущерба. По поводу происшествия организована проверка. В настоящий момент пилот вертолета дает показания компетентным органам.