Катар выкупил у террористов членов королевской семьи за миллиард долларов

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Один миллиард долларов, который власти Катара перевели в апреле боевикам террористических группировок, был выкупом за членов королевской семьи, которые попали в плен к экстремистам в Ираке. Об этом газете Financial Times сообщили источники в военном командовании страны, а также лица, знакомые с ситуацией.

Издание сообщает о том, что с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен боевиками. Часть этих средств были направлены на освобождение еще пятидесяти человек, которые оказались в плену у террористов в Сирии.

Денежные средства были переведены группировкам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии, а также силами безопасности Ирана.

Из-за поддержки эмиратом экстремистской идеологии и терроризма, а также его враждебной политики и вмешательства в дела арабских стран, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня заявили, что разрывают с ним дипломатические отношения.

На сайте информационного агентства Катара QNA в конце мая появились цитаты из выступления якобы местного эмира — шейха Тамима бен Хамада Аль Тани на церемонии выпуска офицеров в Дохе. Они быстро были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

Из этих выдержек следовало, что эмир Катара, заявил о том, что «было бы немудрено иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Также он, якобы говорил, что исламистское движение ХАМАС является «законным представителем палестинского народа», а Катар «вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами».

Через несколько минут, после того как на сайте появилась эта публикация, директор QNA заявил, что ресурс Катарского информационного агентства был взломан, а появившийся текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

О разрыве дипотношений с Катаром первым заявило Королевство Бахрейн. В МИД страны отметили, что такое решение было принято «с учетом продолжающихся действий со стороны Государства Катар, направленных на дестабилизацию ситуации и подрыв безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательства в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса в Бахрейне».

Проживающим в королевстве катарцам дали две недели, чтобы выехать из страны, аналогичные предписания касаются подданных Бахрейна, находящихся в Катаре, последним также запрещен въезд в соседний эмират.



За Бахрейном последовала Саудовская Аравия. Она обосновала свое решение суверенным правом, гарантированным международным законодательством для защиты безопасности своей страны от угрозы терроризма и экстремизма.

Комплекс мер, введенных Саудовской Аравией и Бахрейном поддержали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Там заявили о «приверженности системе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в вопросе поддержания стабильности и безопасности стран-членов».

«Из-за продолжающейся политики Катара, который дестабилизирует ситуацию и угрожает безопасности стран региона, в интересах ССАГПЗ было принято решение о разрыве дипломатических отношений и высылке дипломатических представителей государства в течение 48 часов», — говорится в документе.

С похожим заявлением выступили и дипломаты Египта.

«Правительство АРЕ приняло решение разорвать дипломатические отношения с Государством Катар в свете продолжения катарским правящим режимом курса на враждебную политику в отношении Египта и провала всех попыток убедить его отказаться от поддержки террористических организаций, в первую очередь, «Братьев-мусульманам» (запрещена в России – Прим. ФАН), а также предоставления убежища ее лидерам, в отношении которых изданы судебные решения за причастность к террористическим актам с целью подорвать безопасность АРЕ», — отмечают в египетском внешнеполитическом ведомстве.





В ответ на демарш МИД Катара заявили, что сожалеют о подобном решении арабских стран и считают его неоправданным.

«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях. Эти меры не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Катара.