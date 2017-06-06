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Финляндия заподозрила россиянина в перевозке нелегальных мигрантов

Финляндия заподозрила россиянина в перевозке нелегальных мигрантов

6:41  6 Июня 2017
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Финляндия заподозрила россиянина в перевозке нелегальных мигрантов

Хельсинки, 6 июня. Власти Финляндии заподозрили гражданина РФ в транспортировке в страну нелегальных мигрантов из Эстонии и России.

Финская пограничная служба задержала россиянина в феврале текущего года, сообщает Газета.ру.

Его подозревают в причастности к организации нелегального въезда в Финляндию шести непальцев из Эстонии в конце ноября 2016 года, а также 52 человек из России зимой 2015-2016 годов. Среди этих нелегалов были граждане Бангладеш, Непала и Пакистана.Финляндия заподозрила россиянина в перевозке нелегальных мигрантов

Кроме того, задержанный мог иметь связь с группировкой, ввезшей в Финляндию в 2016 году несколько десятков граждан Пакистана и Индии.

Ирина Новикова
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