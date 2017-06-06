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Общество
Стали известны наиболее страдающие от ожирения регионы России

Стали известны наиболее страдающие от ожирения регионы России

6:21  6 Июня 2017
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Стали известны наиболее страдающие от ожирения регионы России

Москва, 06 июня. Российские врачи бьют тревогу:  в стране в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом пишут «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году».

По мнению врачей, к подобной ситуации  привели несколько факторов, прежде всего – неправильное питания и переедание. Кроме того, россияне чересчур много употребляют сахар и хлеб, при этом забывая об овощной и молочной продукции.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза», — говорится в исследовании.

При этом, врачи полагают, что ситуация будет ухудшаться дальше. Так в настоящее время показатель заболеваемости составил 284,8 случая на 100 тысяч населения. Хуже всего обстановка с ожирением населения обстоит в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области. 

#россия
Алексей Громов
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