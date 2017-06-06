Россиянам вернули возможность брать ипотеку без первоначального взноса

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Москва, 6 июня. В России вновь появилась возможность приобрести жилье в кредит без оплаты первоначального взноса. До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить.

Как сообщают «Известия», две трети квартир массового сегмента в старых границах Москвы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса. Это 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса в старой Москве. Подобные предложения есть у восьми банков: «Возрождение», СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Без первоначального взноса ставки начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата сегодня составит 37,5 тыс. рублей в месяц.