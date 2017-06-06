Лидер Литвы сообщила об «агрессивной милитаризации Калининграда»

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Таллин, 06 июня. Глава Литвы во время своего визита в Эстонию затронула тему якобы угрозы Прибалтике со стороны Российской Федерации.

Как передает RT, госпожа Даля Грибаускайте в частности отметила, приводя доводы по поводу «российской угрозы», что де Москва наращивает военный потенциал в Калининградской области.

Подобное президент Литвы назвала не иначе как «агрессивной милитаризацией Калининграда». Кроме того, лидеру прибалтийского государства не дают покоя российско-белорусские учения, которые, как считает Грибаускайте, направлены против стран Запада.