Совет Федерации собирается конкретизировать Русский мир

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Ялта, 6 июня. В ходе начинающегося сегодня Международного Ливадийского форума одной из тем обсуждений станет концепция Русского мира, с недавнего времени получившая популярность среди российской политической элиты. По мнению главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, русское население за пределами РФ испытывает серьезное давление и происходит это отчасти из-за отсутствия научной концепции понятия Русский мир.

«Русский мир и становится объектом атак, потому что ему в таких условиях очень легко приписывать явления, которые ему не присущи, — отметил Косачев в связи с заявлениями многочисленных оппонентов идеи Русского мира, которые утверждают, что Русский мир является либо националистической идеологией, либо культурным понятием, в то же время усиливая давление на русскоязычное население. — Мы видим, что происходит в тех же странах Балтии. Мы видим, что происходит на Украине. Мы видим, что происходит в ряде других стран, где и позиции русского языка, и ситуацию с образованием на русском языке, и многие другие вопросы последовательно ужесточают».

Как заявил «Известиям» политолог Андрей Мартынов, вокруг Русского мира уже созданы даже федеральные проекты и агентства, однако без научной концепции они являются лишь тратой денег. По словам политолога, должна быть разработана концепция Русского мира: необходимо «описать цели и задачи концепции и разработать четкие термины, которые будут в ней называть вещи своими именами».