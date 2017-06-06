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СМИ: ГРУ осуществило кибератаку на избиркомы в США

СМИ: ГРУ осуществило кибератаку на избиркомы в США

6:04  6 Июня 2017
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СМИ: ГРУ осуществило кибератаку на избиркомы в США

Вашингтон, 6 июня. В секретном докладе Агентства национальной безопасности США утверждается, что главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ГРУ) якобы осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, используемого для голосования на выборах в США.

По данным американских СМИ, за несколько дней до выборов президента США российские разведчики якобы отправили более чем ста сотрудникам американских избиркомов мошеннические электронные письма.СМИ: ГРУ осуществило кибератаку на избиркомы в США

При этом, в документе не приводится никаких доказательств данных утверждений и не говорится, повлияло ли вмешательство на результаты выборов, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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