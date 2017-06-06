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Происшествия
Опубликовано видео момента взрыва иномарки в центре Омска

Опубликовано видео момента взрыва иномарки в центре Омска

5:45  6 Июня 2017
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Опубликовано видео момента взрыва иномарки в центре Омска

Омск, 06 июня. В Омске продолжают обсуждать резонансное ДТП, имевшее место быть в минувшее воскресенье на улице Масленникова.

Момент взрыва иномарки попал на видео и был тут же выложен в сеть. Интернет-пользователи тут же начали активно обсуждать момент – к счастью, все-таки не каждый день в российских городах посреди дня взрываются автомобили.

Напомним, что возгорание одного из авто произошло после дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали Hyundai Solaris и Toyota. По предварительным данным водитель Hyundai был нетрезв.

#дтп #омск
Алексей Громов
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