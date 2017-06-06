Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Атомные авианосцы ВМС США уходят от берегов Северной Кореи

Атомные авианосцы ВМС США уходят от берегов Северной Кореи

5:59  6 Июня 2017
59

Атомные авианосцы ВМС США уходят от берегов Северной Кореи

Токио, 6 июня. Американские авианосцы USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan после продлившихся три дня совместных учений с флотом Японии покинули Японское море и направились в места своей постоянной дислокации. Таким образом, наиболее грозное оружие США уходит от берегов Северной Кореи, так и не нанеся удар, которого опасались как на Корейском полуострове, так и во всем мире.

Атомные авианосцы ВМС США уходят от берегов Северной Кореи

В настоящее время USS Carl Vinson направился через Тихий океан в место своей постоянной дислокации в Сан-Диего, а USS Ronald Reagan — на свою базу в японском городе Йокосука. Вместо них патрулирование в западной части Тихого океана будет вести головной авианосец аналогичного класса USS Nimitz, который в дальнейшем направится в Персидский залив на учения.

Напомним, два мощнейших авианосца Военно-морских сил Соединенных Штатов были отправлены патрулировать Японское море после ракетных испытаний, проведенных КНДР. Предполагалось, что в случае эскалации противостояния на Корейском полуострове американские авианосцы смогут нанести мощнейший удар по Северной Корее.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть