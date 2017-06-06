Атомные авианосцы ВМС США уходят от берегов Северной Кореи

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Токио, 6 июня. Американские авианосцы USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan после продлившихся три дня совместных учений с флотом Японии покинули Японское море и направились в места своей постоянной дислокации. Таким образом, наиболее грозное оружие США уходит от берегов Северной Кореи, так и не нанеся удар, которого опасались как на Корейском полуострове, так и во всем мире.

В настоящее время USS Carl Vinson направился через Тихий океан в место своей постоянной дислокации в Сан-Диего, а USS Ronald Reagan — на свою базу в японском городе Йокосука. Вместо них патрулирование в западной части Тихого океана будет вести головной авианосец аналогичного класса USS Nimitz, который в дальнейшем направится в Персидский залив на учения.

Напомним, два мощнейших авианосца Военно-морских сил Соединенных Штатов были отправлены патрулировать Японское море после ракетных испытаний, проведенных КНДР. Предполагалось, что в случае эскалации противостояния на Корейском полуострове американские авианосцы смогут нанести мощнейший удар по Северной Корее.