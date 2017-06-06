Более шести миллионов американцев посмотрели интервью Владимира Путина

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Новостную передачу американской журналистки Мегин Келли на канале NBC, в которой было показано интервью с президентом России Владимиром Путиным, посмотрели более шести миллионов человек. Такие данные опубликовала исследовательская служба Nielsen, проводящей замеры телеаудитории.

Если быть точными – то число телезрителей, которых интересовала беседа российского лидера и американской телеведущей, составило 6,1 миллиона человек. С конца марта, если не считать спортивных выпусков, для NBC это самый высокий рейтинг. Предыдущая новостная программа NBC, на смену которой пришла передача Келли, собирала в среднем около 4,9 миллионов телезрителей за эфир.

Во время интервью, показанного в воскресенье, Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.



Сама американская телеведущая, после интервью призналась, что президент России Владимир Путин совсем не такой, каким его изображают западные СМИ.

«Я считаю, что он сложнее, чем его пытаются представить СМИ», — рассказала Келли.

Она отметила, что у российского президента «определенно есть свой подход к наведению порядка» в стране, за что он пользуется поддержкой населения.

«Не удивительно, что, пожалуй, 90% россиян любят Владимира Путина», — добавила телеведущая.

Келли призналась, что во время интервью прямо и откровенно формулировала вопросы, которые, прежде всего, касались якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в прошлом году.

Главе РФ нравится, если ему бросают вызов, об этом также после интервью сообщила ведущая NBC Мегин Келли.

«При включенной камере это был другой человек, чем при выключенной камере. При выключенной камере он обращался со мной очень тепло, очень вежливо, интересовался моей семьей, рассказал подробности о своей. Общение с ним с глазу на глаз было весьма личностным», — рассказала она.

Напомним, что во время беседы с американской тележурналисткой Владимир Путин указал на то, что США по всему миру активно вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая, якобы, вмешалась в их выборы. Однако, президент отметил, что нашей стране просто не за чем было это делать.

«…нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — пояснил российский лидер.

Он также заявил о том, что настаивающие на достоверности информации о, якобы, имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, так как прямых доказательств подобного вмешательства нет. По словам президента, сегодня технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса. А информацию о том, что у него есть компромат на президента США Дональда Трампа, Владимир Путин и вовсе назвал ерундой.

В интервью коснулись и «секретного канала связи», который, якобы обсуждали российский посол Сергей Кисляк и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Президент РФ заявил, что у России не было никаких каналов связи ни с одним из штабов кандидатов в президенты США, и Москва не занималась вопросами организации никаких каналов.

Путин сообщил, что работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на Дональда Трампа. Глава России также добавил, что Кисляк выполняет в США свою работу и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было.

Российский лидер также посоветовал США, если они ищут социально-политической справедливости, изменить избирательное законодательство в пользу прямого тайного голосования.

Во время интервью Владимир Путин не стал скрывать и то, что хоть ситуация в экономике и социальной жизни за последние семнадцать лет в нашей стране изменилась, но проблемы остались.

«У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия», — сказал он.

Глава государства также отметил, что за это время экономика по объемам выросла почти в два раза и качество ее меняется.