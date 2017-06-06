Авиакомпании России за год потеряли 10 млрд рублей

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Москва, 06 июня. Российские авиакомпании по-прежнему остаются нерентабельными, потерпев в прошлом году убытков на 10 млрд рублей.

Об этом в интервью «Коммерсантъ» рассказал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, который подчеркнул, что отрасль из года в год остается убыточной, даже несмотря на государственную поддержку.

Так в прошлом году потери авиакомпаний выросли почти на 18%. При этом больше всего перевозчики теряют на внутренних перевозках: в 2016-м потери составили 33 млрд рублей, а в 2015-м ситуация была еще хуже (45 млрд).

Из-за снижения международных перевозок (почти на 18%), и как следствие – недополучения прибыли по этому направлению, не удалось перекрыть минус от работы внутри страны.

Как пояснил Тасун, основные затраты авиакомпаний приходятся на лизинг воздушных судов, аэропортовое обслуживание и аэронавигационные услуги, которые в прошлом году значительно выросли.