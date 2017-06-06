Сирия новости 5 июня 07.00: ВВС коалиции бомбят ИГ в Хомсе, Дейр эз-Зоре и Ракке, САА сдерживает наступление ИГ в Дейр эз-Зоре
Сирия, 5 июня. ВВС коалиции нанесли удары по позициям ИГ в провинциях Хомс, Дейр эз-Зор и Ракка, САА сдерживает наступление ИГ в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): при поддержке ВКС РФ смогла остановить наступление террористов в городе Дейр эз-Зор.
Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции нанесли авиаудары по позициям террористов ИГ около района Аль-Танф в провинции Хомс и по объектам нефтяной инфраструктуры в городах Абу Кемаль и Дейр эз-Зор, а также по городу Ракка.
«Исламское государство»*: убило командира NDF****** по имени Ваел Джекви на востоке провинции Хама, распространяет слухи о том, что САА якобы казнила 31 человека в городе Маскана на востоке провинции Алеппо.
Провинция Дамаск
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@maytham956) один из источников, после заката солнца сирийские волонтеры раздали в честь Рамадана еду солдатам САА в районах Аль-Кабун и Джобар на востоке Дамаска.
Провинция Алеппо
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Aleppo 24, оппозиционные источники распространяют информацию о том, что САА якобы казнила 31 человека в городе Маскана на востоке провинции.
Провинция Хомс
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, ВВС коалиции нанесли авиаудары по позициям террористов ИГ около района Аль-Танф.
Провинция Дейр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, ВВС коалиции нанесли авиаудары по объектам нефтяной инфраструктуры в городах Абу Кемаль и Дейр эз-Зор.
Провинция Идлиб
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@OrientNewsEn) журналист Юлиан Репке, ВВС Ирана сбросили над осажденными населенными пунктами Фуа и Кефрая грузы с гуманитарной помощью.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter инфопортал Raqqa.tk, ВВС коалиции нанесли авиаудар по городу Ракка.
Провинция Хама
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал World On Alert, на востоке провинции террористы ИГ убили командира NDF по имени Ваел Джекви.
Ирак
По сообщению информационного агентства Iraqi News, сотрудники безопасности сорвали попытку смертника ИГ подорвать блок пост в районе Балад Руз к востоку от города Бакуба.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агентство Iraqi Day, иракские войска взяли под свой контроль большую часть сирийско-иракской границы.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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