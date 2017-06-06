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Весь мир
Глава МИД Омана прибыл в Катар с незапланированным визитом

Глава МИД Омана прибыл в Катар с незапланированным визитом

5:43  6 Июня 2017
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Глава МИД Омана прибыл в Катар с незапланированным визитом

Доха, 6 июня. Министр иностранных дел султаната Оман Юсеф Аляви прибыл в Катар с незапланированным визитом.

В Дохе его встретил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Министры провели обсуждение двусторонних отношений между государствами и путей их укрепления.

Отметим, что визит Аляви произошел на фоне обострения отношений между Дохой и региональными соседями.Глава МИД Омана прибыл в Катар с незапланированным визитом

Ранее Газета.ру сообщала, что восемь стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении сообщения с эмиратом.

Ирина Новикова
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