Глава МИД Омана прибыл в Катар с незапланированным визитом

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Доха, 6 июня. Министр иностранных дел султаната Оман Юсеф Аляви прибыл в Катар с незапланированным визитом.

В Дохе его встретил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Министры провели обсуждение двусторонних отношений между государствами и путей их укрепления.

Отметим, что визит Аляви произошел на фоне обострения отношений между Дохой и региональными соседями.

Ранее Газета.ру сообщала, что восемь стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении сообщения с эмиратом.