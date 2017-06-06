Wikileaks: Соединенные Штаты знали о поддержке ИГ Катаром

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Вашингтон, 06 июня. Связь между Катаром и запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ* не была секретом для властей США. Как пишут «Известия», информация об этом размещена на WikiLeaks.

Как следует из очередных материалов портала, в частности об этом писала в 2014-м году бывшая глава Госдепа, впоследствии кандидат на президентский пост, Хиллари Клинтон начальнику своего штаба Джону Подесте.

В частности, в письме говорится о различных вариантах ведения борьбы с «Исламским государством»* на территории Ирака и Сирии. При этом в тексте есть упоминание про то, что у террористов есть поддержка извне.

«Нам необходимо оказать давление на Катар и Саудовскую Аравию, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ* и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — писала три года назад Клинтон.

Напомним, что накануне дипотношения с Катаром прервали ряд стран, обвинив Доху в поддержке терроризма, в целом, и ИГ, в частности.

* Организация запрещена на территории РФ.