Трамп отложил перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим

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Вашингтон, 6 июня. Американский сенат принял резолюцию в поддержку выполнения законопроекта о переносе места расположения посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, принятого еще в 1995 году. В тексте законопроекта указано, что именно Иерусалим должен быть признан в качестве столицы Израиля.

В 1995 году президент Билл Клинтон своими полномочиями отложил перенос посольства из образованного в 1950 году Тель-Авива в древний Иерусалим, поскольку такое решение могло спровоцировать новую вспышку насилия на Ближнем Востоке — статус Иерусалима является спорным вопросом в палестино-израильском конфликте, поскольку и израильтяне, и палестинцы почитают город как священный и хотят сделать своей столицей его восточную часть. Решение о переносе посольства было бы воспринято Палестиной и всеми арабскими странами Ближнего Востока как прямое выражение поддержки США притязаниям и политике Израиля.

Впрочем, президент США Дональд Трамп, подобно своим предшественникам, в прошлый четверг временно отложит проведение законопроекта в жизнь. Резолюция сената США при этом является рекомендательной и не имеет силы закона.