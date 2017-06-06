Минюст США обвинил наемную работницу в утечке секретных данных АНБ
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Вашингтон, 6 июня. Министерство юстиции США обвинило наемную работницу в утечке секретной информации Агентства национальной безопасности.
Сообщается, что 25-летняя Реалити Ли Виннер, вынесла засекреченные материалы за территорию государственного учреждения и отправила новостному порталу.
Девушка была арестована ФБР и призналась в содеянном. Ей грозит до 10 лет заключения, сообщает Газета.ру.
Согласно информации местных СМИ, переданная информация могла быть частями секретного доклада АНБ, в котором говорится об атаке российских хакеров на поставщика программного обеспечения для выборов президента США.
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