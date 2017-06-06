Синоптики предупредили жителей Кузбасса о жаре и грозах

В Избранное

Скопировать

Кемерово, 6 июня. Специалисты Кемеровского Гидрометцентра прогнозируют жаркую погоду в начале недели.

Согласно данным специалистов, в первой половине недели температура воздуха в регионе может прогреться до +30 градусов.

При этом осадков при этом осадков не ожидается, а ветер будет умеренным.

Однако во второй половине недели жителей Кузбасса ждет менее приятная погода. Температура опустится до +20 градусов, а в регионе придет грозовой фронт с обильными дождями.