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Синоптики предупредили жителей Кузбасса о жаре и грозах

Синоптики предупредили жителей Кузбасса о жаре и грозах

5:04  6 Июня 2017
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Синоптики предупредили жителей Кузбасса о жаре и грозах

Кемерово, 6 июня. Специалисты Кемеровского Гидрометцентра прогнозируют жаркую погоду в начале недели.

Согласно данным специалистов, в первой половине недели температура воздуха в регионе может прогреться до +30 градусов.

При этом осадков при этом осадков не ожидается, а ветер будет умеренным.Синоптики предупредили жителей Кузбасса о жаре и грозах

Однако во второй половине недели жителей Кузбасса ждет менее приятная погода. Температура опустится до +20 градусов, а в регионе придет грозовой фронт с обильными дождями.

Ирина Новикова
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