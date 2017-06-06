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Происшествия
В Красноярске судят пастухов, из зависти расправившихся с богатыми односельчанами

В Красноярске судят пастухов, из зависти расправившихся с богатыми односельчанами

4:30  6 Июня 2017
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В Красноярске судят пастухов, из зависти расправившихся с богатыми односельчанами

Красноярск, 6 июня. В Красноярске передано в суд дело двух местных жителей, обвиняемых в двойном убийстве братьев-односельчан.

Согласно данным следствия, обвиняемые, работавшие пастухами, позавидовали более богатым односельчанам, вызвали их в лес, где одного застрелили, а второго зарубили топором. После этого тело одного убитого преступники сожгли вместе с автомобилем, а второго бросили в лесу.

Полиция задержала убийц примерно через месяц.

Отмечается, что им грозит наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ирина Новикова
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