Временный поверенный в делах США в Китае подал в отставку — СМИ

В Избранное

Скопировать

Пекин, 6 июня. Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку после решения американского президента Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Сообщается, что дипломат уже уведомил руководство о своей отставке, однако официального объявления еще не было сделано.

Отметим, что Рэнк находился на дипломатической службе с того времени, когда администрация бывшего главы США Барака Обамы вела консультации с властями Китая по Парижскому соглашению, и должен был выполнять данные обязанности до прибытия нового посла США в Китае.

Ранее Газета.ру сообщала, что 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.