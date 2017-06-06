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Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Новосибирске

Опубликовано видео смертельного ДТП в Новосибирске

4:02  6 Июня 2017
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Опубликовано видео смертельного ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 6 июня. Очевидцы выложили в Сеть видеозапись страшного ДТП, произошедшего 5 июня на 57-м километре Ордынской трассы в Новосибирской области.

Согласно имеющейся информации, водитель Lexus, ехавший из Новосибирска в сторону Ордынки, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet.

Отмечается, что в результате аварии виновник ДТП скончался на месте, еще четыре пассажира второй иномарки госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ирина Новикова
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