Qatar Airways прекратила полеты в несколько стран

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Доха, 6 июня. Авиакомпания Qatar Airways официально сообщила, что с 6 июня прекращает выполнение рейсов в Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.

Сообщается, что приостановка полетов объявлена до особого уведомления.



При этом, перевозчик пообещал полностью вернуть стоимость билетов или предложить альтернативные маршруты всем пассажирам, уже купившим билеты.

Ранее авиакомпания Saudia из Саудовской Аравии, а также Emirates, Etihad Airways и Air Arabia объявили о прекращении полетов в Катар, сообщала Газета.ру.