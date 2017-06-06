Qatar Airways прекратила полеты в несколько стран
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Доха, 6 июня. Авиакомпания Qatar Airways официально сообщила, что с 6 июня прекращает выполнение рейсов в Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.
Сообщается, что приостановка полетов объявлена до особого уведомления.
При этом, перевозчик пообещал полностью вернуть стоимость билетов или предложить альтернативные маршруты всем пассажирам, уже купившим билеты.
Ранее авиакомпания Saudia из Саудовской Аравии, а также Emirates, Etihad Airways и Air Arabia объявили о прекращении полетов в Катар, сообщала Газета.ру.
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