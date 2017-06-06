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Qatar Airways прекратила полеты в несколько стран

Qatar Airways прекратила полеты в несколько стран

3:41  6 Июня 2017
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Qatar Airways прекратила полеты в несколько стран

Доха, 6 июня. Авиакомпания Qatar Airways официально сообщила, что с 6 июня прекращает выполнение рейсов в Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.

Сообщается, что приостановка полетов объявлена до особого уведомления.

При этом, перевозчик пообещал полностью вернуть стоимость билетов или предложить альтернативные маршруты всем пассажирам, уже купившим билеты.

Ранее авиакомпания Saudia из Саудовской Аравии, а также Emirates, Etihad Airways и Air Arabia объявили о прекращении полетов в Катар, сообщала Газета.ру.

Ирина Новикова
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