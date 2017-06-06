Красноярский мотоциклист врезался в забор и перелетел через дом

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Красноярск, 6 июня. В интернете опубликованы фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник на улице Боткина в Красноярске.

Очевидцы случившегося рассказали, что мужчина, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и на огромной скорости врезался в забор жилого дома, после чего перелетел через крышу.

Сообщается, что пострадавшего обнаружили в огороде. Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии.

Отметим, что пользователям Сети произошедшее напомнило один из трюков в компьютерной игра GTA.