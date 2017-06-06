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Экономика
Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте бюджета региона

Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте бюджета региона

3:04  6 Июня 2017
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Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте бюджета региона

Москва, 6 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о росте бюджета Подмосковья.

Сообщается, что по итогам первого квартала текущего года регион демонстрирует стабильные показатели экономического развития. Прирост бюджета Подмосковья составил 19%.

«В Московской области год мы завершили неплохо с точки зрения экономики, но, что приятно, в первом квартале 2017 года показатели тоже стабильные. По бюджету мы приросли на 19%, а по консолидированному, включая муниципальные бюджеты, — плюс 15%», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что данное положение дел дает возможность реализовать программу, заложенную в майских указах.

Ранее Газета.ру сообщала, что власти Подмосковья выделили в два раза больше средств на ремонт дорог в 2017 году.

Ирина Новикова
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