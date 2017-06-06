Концепция развития острова Русский предусматривает введение системы tax free

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Москва, 6 июня. На совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева и вице-премьеров обсуждалась концепция развития острова Русский. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ, предложенная концепция развития предполагает создание там полноценного университетского города.

Как гласит текст сообщения, важнейшим направлением развития острова является создание на нем полноценного университетского города, что, в свою очередь, послужит развитием Дальневосточного федерального университета.

Кроме того, власти намерены повысить туристическую привлекательность острова Русский, введя на нем систему tax free, пишет «Газета.ru».