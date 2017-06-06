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Спорт
Мутко огорчился из-за травмы Зобнина во время матча с Венгрией

Мутко огорчился из-за травмы Зобнина во время матча с Венгрией

2:45  6 Июня 2017
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Мутко огорчился из-за травмы Зобнина во время матча с Венгрией

Москва, 6 июня. Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что очень расстроен в связи с травмой, полученной полузащитником сборной России по футболу Романом Зобниным во время матча против Венгрии.

«Травма Зобнина — большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен», — сказал Мутко.

Он отметил, что предварительная информация о состоянии здоровья игрока вызывает тревогу, однако по его возвращению в Москву медики приложат все усилия для скорейшего восстановления спортсмена, пишет RT на русском.

Ранее Газета.ру сообщала, что на 31-й минуте товарищеского матча Зобнин получил травму, после чего не смог покинуть поле самостоятельно.

Ирина Новикова
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