ЮНИСЕФ заявил, что около 100 тысяч детей в Мосуле находятся в опасных условиях

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Нью-Йорк, 6 июня. Более 100 тысяч детей, оставшихся в Мосуле в районах, оккупированных террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), находятся в чрезвычайно опасных условиях. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Как сообщает детский фонд ООН, в старом городе и других районах западной Мосула остаются около 100 тысяч детей, которые сталкиваются в настоящий момент с очень опасными условиями.

«ЮНИСЕФ призывает все стороны в западном Мосуле защищать детей, оберегать от причинения вреда», — гласит официальное сообщение ООН.

Напомним, что на прошлой неделе иракские военные объявили о начале штурма последних районов, которые удерживают террористы ИГ в западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.