Опубликовано фото страшного ДТП во Владивостоке

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Владивосток, 6 июня. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник во Владивостоке.

Сообщается, что около семи часов вечера по местному времени в районе Казанской улицы мужчина, управляющий автомобилем Toyota, н справился с управлением во время поворота и врезался в автомобили, припаркованные на обочине.

В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.

Отмечается, что в момент аварии в салоне находились четыре человека, в том числе двое женщин.

Рядом с местом происшествия находились сотрудники Росгвардии, которые оказали необходимую помощь пострадавшим.