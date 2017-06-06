ПСЖ предложила Аллегри 10 миллионов евро в год

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Турин, 6 июня. Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри может продлить контракт с туринским клубом, несмотря на интерес со стороны парижского ПСЖ. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

Аллегри в ближайшие дни проведет встречу с руководителями Ювентуса. Как отмечает «Газета.ru», обе стороны настроены оптимистично. Предполагается, что новый контракт будет рассчитан до 2019 года. В то же время, ПСЖ заинтересована в приобретении Аллегри и, по слухам, уже предложила ему 10 миллионов евро в год.

Текущий договор истекает по окончанию сезона 2017/18.

Напомним, что Аллегри возглавил туринскую команду в 2014 году и успел завоевать семь трофеев, в том числе – три скудетто.