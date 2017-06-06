Открыт новый съезд на платную М-11 из аэропорта «Шереметьево»

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Москва, 6 июня. Госкомпания «Автодор» открыла движение по съездам транспортной развязки на платную автодорогу М-11 по направлению из Санкт-Петербурга в Москву из аэропорта «Шереметьево».

В понедельник состоялась церемония, посвященная вводу съезда в эксплуатацию. Как рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, введение съезда было запланировано в более поздний срок. Он напомнил, что сейчас идет большое строительство около международного аэропорта, расширяется дорога. В связи с этим, было принято решение открыть съезд раньше.

Съезд должен снизить нагрузку на федеральную автодорогу М-10 «Россия», а также Старошереметьевское и Международное шоссе.

Ранее власти Москвы создали новый дорожный патруль для борьбы с пробками. Задача нового подразделения — оказывать помощь водителям, которые оказались в непростой ситуации, и тем самым предотвращать образование пробок.