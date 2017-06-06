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Трамп хочет возобновить сейсморазведку нефти и газа в Атлантическом океане

Трамп хочет возобновить сейсморазведку нефти и газа в Атлантическом океане

1:46  6 Июня 2017
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Трамп хочет возобновить сейсморазведку нефти и газа в Атлантическом океане

Вашингтон, 6 июня. Президент США Дональд Трамп намерен возобновить сейсмологическую разведку месторождений газа и нефти в Атлантическом океане.

Сообщается, что проводить сейсморазведку будут пять нефтегазовых компаний вдоль почти всего Восточного побережья: от штата Дэлавер до штата Флорида.

 Разрешения на проведение разведки должны быть предоставлены Национальной службе морского рыболовства.Трамп хочет возобновить сейсморазведку нефти и газа в Атлантическом океане

Напомним, что в апреле Трампом был пописан указ об увеличении объемов нефтедобычи в Атлантическом и Тихом океанах.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший президент США Барак Обама выступал против подобной практики в Атлантическом океане.

Ирина Новикова
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